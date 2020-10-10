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Medya Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Muğla'da JES' haberi elinde patladı!
Medya

Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Muğla'da JES' haberi elinde patladı!

Cumhuriyet Gazetesi'nin Muğla'da '32 saha Jeotermal'e (JES) açılıyor' şeklinde yayımladığı haberi Muğla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü tarafından yalanlandı. Santralin teknik olarak açılmasının mümkün olmadığı vurgusu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:24:00 - 2020-10-10 17:27:42
Cumhuriyet Gazetesi'nin 'Muğla'da JES' haberi elinde patladı!

Cumhuriyet Gazetesi'nin '32 saha Jeotermal (JES) açılıyor' iddiası Muğla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada kentte en yüksek ısı değeri 42 derece ölçüldüğünden enerji üretimine yönelik santral kurulması veya bu yönde çalışma yapılmasının mümkün olmadığı belirtildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında Muğla'da "32 saha Jeotermal (JES) açılıyor" haberleri üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.

Mevcut 32 işletme ruhsatı bulunuyor

Kentte 32 işletme ruhsatı bulunduğu ve bu işletmelerin halen faaliyetlerine devam ettiği kaydedilen açıklamada, "İlimizdeki jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahalarında elde edilmiş en yüksek sıcaklık değeri 42 derece olup, Köyceğiz, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde termal turizme yönelik olarak kullanılmaktadır." ifadeleri kullanıldı. 

Bu kapsamda termal turizme yönelik olarak Köyceğiz, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde işletmelerin bulunduğu aktarılan açıklamada, turizmini 12 aya yayılması için jeotermal su potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 2019'da Muğla Valiliğince Bodrum ilçesinde uygun bulunacak bir alanın termal turizm merkezi ilan edilmesi için çalışma başlatıldığı vurgulandı.

Santral teknik olmak mümkün değil

Kentte en yüksek ısı değeri 42 derece ölçüldüğünden enerji üretimine yönelik santral kurulması veya bu yönde çalışma yapılmasının mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Muğla'da geçmişte ruhsat verilen sahalar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde doğa tahribatına izin verilmediği, bundan sonraki tüm süreçlerde de ilgili mevzuat çerçevesinde ve hassasiyet içerisinde çalışmalar sürdürülecektir."

Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberi:

Cumhuriyet tekzip şampiyonu olmuştu

Cumhuriyet Gazetesi'nin tekzip sayısına bakıldığında diğer gazetelere göre açık ara birinci oldu. Cumhuriyet, 23 tekzip yayınlarken, Birgün Gazetesi 13 tekziple ikinci sırada yerini aldı.

 

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