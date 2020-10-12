Cumhuriyet Gazetesi'nin AA'yı hedef alan yalan haberi elinde patladı

'Çamur at izi kalsın' haber anlayışıyla yayımcılık yapan Cumhuriyet Gazetesi, 'Kadir Mısıroğlu'nu eleştirince AA, mikrofonu çekti' başlıklı haberine ilişkin Anadolu Ajansının (AA) cevap ve düzeltme metnini mahkeme kararıyla bugünkü sayısında yayımladı.

AA, Cumhuriyet gazetesinin 28 Ağustos 2020 tarihli nüshasının 9. sayfasında yer alan "Mısıroğlu'nu eleştirince AA, mikrofonu çekti" başlıklı haberin gerçeği yansıtmaması üzerine ilgili gazeteye Basın Kanunu'nun 14. maddesi gereğince ihtarname ile cevap ve düzeltme metni gönderdi. İhtarname 1 Eylül 2020'de gazeteye tebliğ edilmesine rağmen yasal süresi içerisinde cevap ve düzeltme metni gazete tarafından yayımlanmadı.

AA, Cumhuriyet Gazetesi'ne dava açtı

Bunun üzerine AA, söz konusu habere ilişkin 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca cevap ve düzeltme metninin muhatap gazetede yayınlanmasına karar verilmesi talebiyle dava açtı.

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, AA'nın cevap ve düzeltme metninin gazetede yayımlanmasına hükmetti. Kararın ardından ilgili habere ilişkin cevap ve düzeltme metni gazetenin bugünkü sayısında yayımladı.

Anadolu Ajansı imzalı cevap ve düzeltme metninde, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet gazetesinin 27 Ağustos 2020 tarihinde www.cumhuriyet.com.tr adresinde 'https://www.cumhuriyet.com.tr/video/ilber-ortalininmisiroglunu-elestirdigi-goruntuleryeniden-gundem-oldu-1761540' linkindeki haber ve 28 Ağustos 2020 tarihinde Cumhuriyet gazetesinin 9. sayfasında 'Mısıroğlu'nu Eleştirince AA Mikrofonu'nu Çekti' başlıklı haberlerinde kamuoyunu yanıltmak üzere kurgulanmış, mesnetsiz, hukuk dışı ve yalan ifadeler nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 13 Ekim 2019'da Aksaray Kitap Günleri Fuarı'nda yaptığı konuşması esnasında güvenlik görevlisi salondaki ses sisteminde meydana gelen sorun ve mikrofonun hatibin sesini bozmaya neden olması sonucunda, mikrofonu masadan alarak kenara koymuştur. Anadolu Ajansı mikrofonunun muhabirimiz tarafından masadan alındığı iddiası tümüyle yalandır. Söz konusu program muhabirimiz tarafından sonuna kadar izlenmiş ve haberleştirilmiştir. Basının görevi gerçeği aktararak kamuoyunu aydınlatmaktır. Yalan haberler kamuoyunu yanlış yönlendirmekte olup, ifade özgürlüğü kapsamında koruma altına alınamaz. Kamuoyunu yanlış yönlendiren, yanıltan ve tümüyle yalan olan yayın sebebi ile kamuoyunun bilgisine sunulur."