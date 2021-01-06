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Gündem Cumhuriyet Gazetesi'nden teröristbaşı Abdullah Öcalan için skandal ifade
Gündem

Cumhuriyet Gazetesi'nden teröristbaşı Abdullah Öcalan için skandal ifade

Vatan haini Can Dündar'ın da bir dönem Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet Gazetesi'nin terör örgütü PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan için 'PKK lideri' ifadesini kullanırken çoğu haberinde 'terörist' kelimesini kullanmaktan kaçındığı ortaya çıktı. Teröristlerle röportaj da yapan Cumhuriyet'in yaptığı haberler göz önüne alındığında kime hizmet ettiği açık bir şekilde görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 23:37:00 - 2021-01-06 23:39:03
Cumhuriyet Gazetesi'nden teröristbaşı Abdullah Öcalan için skandal ifade

Yeniakit.com.tr

Bir zamanlar Can Dündar gibi vatan haininin eliyle devlete operasyon çeken ve provokasyona tüm hızıyla devam eden Cumhuriyet Gazetesi’nin yayımladığı haberlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan için ‘PKK lideri’ ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Terörist demekten kaçındı 'PKK lideri' dedi

Hükümet aleyhindeki propagandaları ve milli-manevi değerlere yaptığı saldırılar ile adından sıkça söz ettiren Cumhuriyet Gazetesi’nin bir skandalı daha ortaya çıktı.

‘Bulunduğu çevreye yarar sağlayan’ anlamında da kullanılan ‘lider’ kelimesini teröristbaşı Abdullah Öcalan için kullanan Cumhuriyet, birçok haberinde ‘terörist’ ifadesini kullanmaktan da kaçındı.

Cumhuriyet, PKK-FETÖ hamiliğine soyundu

Kemalist kılıfına bürünerek yaptıkları haberlerle terör örgütü PKK-FETÖ hamiliğine soyunan Cumhuriyet’in teröristbaşı Abdullah Öcalan için ‘PKK lideri’ ifadesini kullanması eski yaptığı haberlerde göz önünde tutulduğunda farklı bir amacının olduğu görülmektedir.

Attığı skandal manşetlerle kabarık bir sicile sahip olan Cumhuriyet daha önceki haberlerinde de PKK saldırılarıyla ilgili haberlerde ‘terörist’ ifadesini kullanmadığı, gündeme taşınmıştı.

Teröristlerin ağzıyla yazdı

Hakkari’de 2018 yılında 11 aylık Bedirhan bebekle annesinin kalleş saldırıda şehit edilme haberini, “Sivil aracın geçişi sırasında patlama: Asker eşi ve bebeği yaşamını yitirdi” şeklinde ifadeler ile vermişti.

Son yıllarda PKK’ya yakın bir yayın anlayışıyla haber yayımlayan Cumhuriyet, kalleş saldırıda ‘terörist’ ifadesini kullanmazken, terör örgütünün kendisi için söylediği "PKK'liler" ifadesini kullanmışlardı.

Terörist Duran Kalkan'ın tehdit mesajlarını yayınladı

Casusluktan yargılanan hain firari Can Dündar’ın Genel Yayın Yönetmenliği’ni yaptığı sırada da terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşlarından Duran Kalkan’ın Türkiye’yi tehdit ettiği konuşmasını okurlarına servis etmişti.

Kandil'de teröristlerle röportaj

Öte yandan zaman zaman Kandil’e çıkarak röportajlar yapan Cumhuriyet, son olarak terör örgütü PKK’nın yine üst düzey yöneticilerinden terörist Cemil Bayık ile röportaj yapmıştı.

İşte Cumhuriyet'in 'PKK lideri' ifadesini kullandığı haberler:

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