Cumhuriyet davasında karar: Akın Atalay tahliye edildi!
Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ı, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çaptıran mahkeme, Atalay'ın tahliye edilmesine karar verdi25 Nisan 2018 Çarşamba 22:27
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davada, gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Atalay'ın tahliyesine karar verildi.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, Cumhuriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanık Akın Atalay'ın tahliye edilmesini kararlaştırdı.
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