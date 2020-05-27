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Kültür - Sanat

Cumhuriyet caddesinde dış cephe giydirme devam ediyor

Kilis Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesinin dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:58:24 -
Cumhuriyet caddesinde dış cephe giydirme devam ediyor

Kilis Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesinin dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları sürüyor.


Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Cumhuriyet Caddesine modern bir görünüm kazandırmak için dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, “İl merkezinde bulanan dükkanlarımızın çoğu estetik görüntüye kavuşmuştur. Çalışmalarımız sürerken diğer bina ve dükkanlarımızda estetik çalışmalarımız hiç bir ayrım gözetmeksizin devam edecektir” dedi.

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