'Cumhuriyet altını kaybettiriyor' dedi ve çağrı yaptı: O altına yönelin

Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, Kocaeli'de basın mensupları ile bir araya gelerek altın fiyatlarında yaşanan artışlar hakkında konuştu. Toplantıda yükselen altın fiyatlarının kuyumcuya kar sağlamadığını belirten Koç, altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlara da tavsiyeler verdi. Koç, gram veya Cumhuriyet altını alan vatandaşların alım ve satım fiyatlarındaki farktan dolayı kayıplarının olduğunu ifade ederek 22 ayar bileziğe yönelmeleri konusunda çağrı yaptı.

“Yatırım yapacaksanız 22 ayar bilezik alın”

"Cumhuriyet ve gram altınındaki farklar bileziğin alım satım farkına yaklaştı” diyen Koç, “Vatandaşın bize sattığı bilezikle yeni aldığı bilezik arasında bugün 500 TL ise 50 TL fark eder. Biz bilezikteki kar marjımızdan feragat ediyoruz. İndirimde yapıyoruz aynı zamanda. Değerli vatandaşlarımız illa gram altın almak isterseniz, bugün aldığınız Cumhuriyet altını ya da gram altın bilezik fiyatındaki alım satım farkı kadar kaybınız oluyor. O yüzden gelin illa yatırım yapacaksanız 22 ayar bilezik alın, hem kolunuza takabilirsiniz hem benim üyelerim 5 lira 10 lira civarında indirim de yaparlar. Böylelikle kuyumculuk sektörüne de katkıda bulunmuş olursunuz. Altın alacağınıza bilezik alırsanız, hem ürünü kolay alırsınız bizle ürünü rahat yetiştiririz” dedi.

Altın artmaya devam edecek mi?

Altın fiyatlarının yükselmesinin sebepleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koç, “Altın fiyatının bu kadar artmasının birinci sebebi tabi ki pandemidir. İkincisi dünyayı etkileyen ekonomik savaşlardır. Altının artması tamamen ekonomik, psikolojik ve güven ortamı sebepleridir. Dolayısıyla altın fiyatlarının çıkabileceği noktaya çıktığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.