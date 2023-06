Cumhur’da Türkiye dâvâsı Zillet’te taht kavgası

Milletin teveccühü ile sandıktan bir kez daha zaferle çıkan Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı, halkın sıkıntılarını çözmek ve Türkiye yüzyılının temellerini atmak için vakit kaybetmeden kolları sıvarken, girdiği her seçimde hezimete uğrayan CHP ve avanelerinde taht savaşları başladı. Kurultay tartışmalarının başladığı CHP’de, Kılıçdaroğlu’nun “evladım” dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu isyan bayrağını açarken, İyi Parti’deki muhalifler ise Akşener’i devirme hesapları yapıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayalleri suya düşen ve CHP listelerinden seçime girerek bedavadan koltuk kapan ittifakın binde 1’lik minik ortakları da Meclis’te grup kurmak için basit çıkar hesapları ve milletvekili pazarlığıyla oyalanıyor.

Zillette Bizans entrikaları

Seçimin ardından siyasi arenada kazananlar ile hezimeti yaşayanlar arasındaki zihniyet farkını gözler önüne seren bazı örnekler:

Kurultay tartışmalarının başladığı CHP’de 40’a yakın il başkanının desteklediği İmamoğlu’nun adı genel başkanlık için öne çıkarken, Kılıçdaroğlu’nun ise hezimetin faturası adına bazı isimleri görevden alacağı ve parti içi makam-mevki dağıtarak koltuğunu korumaya çalışacağı ifade ediliyor.

Diğer yandan Kılıçdaroğlu’nun performansını başarılı bulup ‘yola devam’ görüşünün parti içinde hakim olduğu öne sürülürken, temmuz ayında yapılması planlanan CHP olağan kurultayının yerel seçimler sonrasına sarkıtılacağı ve Kılıçdaroğlu’nun zaman kazanacağı konuşuluyor.

Seçimlerde liste dışı kalan Gürsel Tekin, genel başkanlık için aday olduğunun sinyalini verirken, aralarında Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz’ın da yer aldığı yandaş kalemler, Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesini dillendiriyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Kumar masası”dediği 6’lı masadan önce kalkan ardından tekrar dönerek oyunu dramatik şekilde düşüren İP lideri Meral Akşener’in koltuğu sallantıya girerken, seçimin hesabını kesmek isteyen partideki muhaliflerin Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşme hazırlığına başladığı öne sürülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayalleri suya düşen SP, DP, DEVA ve Gelecek Partisi liderlerinin ise CHP listelerinden seçime girerek bedavadan kaptıkları milletvekilleri ile Meclis’te grup kurmak için hesaplar yaptıkları kulislerden sızıyor.

‘Cumhur'da hizmet yarışı

Millet İttifakı’nda bunlar yaşanırken, Cumhur İttifakı bileşenleri ise seçimin ardından başta depremzedelerin yaralarının sarılması, enflasyon belasının defedilmesi, sınır güvenliğin temini ile Türkiye yüzyılının sağlam temellere oturtulması için hummalı bir çalışma başlattı. Büyük Türkiye için güçlü bir kabine oluşturmaya çalışan cumhurun kurmayları, milletin bahtı için yoğun mesai harcıyor. İşte o adımlardan bazıları:

Toplumun farklı kesimlerinde yaşanan refah payı kayıpları telafi edilecek. Atılacak adımlarla enflasyon yeninden tek hanelere indirilerek, vatandaşın yüksek fiyatlar karşısında ezilmesinin önüne geçilecek. Asgari ücret ve maaşlarda iyileştirmeler yapılacak.

Depremden etkilenen vatandaşlar birinci yılın sonunda konutlarına kavuşturulacak. Kentsel dönüşüm çalışmaları ve konut hamleleriyle fahiş kiraların önüne geçilecek.

Aile koruma kalkanıyla yeni evlilikler teşvik edilirken, toplumun ruh kökünü hedef alan sapkın akımlarla mücadele sürecek.

Akdeniz’de ve sınırlarımızda güvenliğin sağlanması için önlemler artırılırken, terörün kökünün kazınmasına devam edilecek.

Vesayet rejimlerinin izlerini silecek, Türkiye’yi daha özgür ve şeffaf yapacak yeni Anayasa için düğmeye basıldı.

Son dönemde Batı’nın ‘siyasi şantaj’ aracı olarak kullandığı ‘vize sorunu’ en kısa sürede hal yoluna koyulacak.

Onlar koltuk kavgasında biz millete hizmet derdinde

Konuyla ilgili gazetemize konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise, şu değerlendirmede bulundu: “AK Parti ve Cumhur İttifakımız, 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıktı. Kibir değil tevazu, sahtecilik değil samimiyet kazandı. Milletle bağı olmayan, kökü dışarıda olan anlayış, yerli ve milli olana bir kez daha yenildi. Seçimlerin özeti budur. Biz seçim öncesinde, seçim sürecinde ve seçim sonrasında hep aynı çizgide olduk. Milletimize yapamayacağımız sözler vermedik. Yapabileceklerimizi konuştuk, yaptıklarımızı referans gösterdik. Bir proje ittifakı olan 6’lı ve 7’li masa’da ‘koltuk kavgalarının’ başlaması ise beklenen bir durum. Başarıyı herkes sahiplenir ama başarısızlığı kimse üstlenmek istemez. Şimdi proje ittifakındaki bir takım insanlar ‘biz demiştik’ diyecekler. Ama bunlar lafı güzaf. Çünkü ortada bir yenilgi ve rezillik var. Milletimizde bunun bilincinde. Birileri koltuk kavgasına, taht kavgasına tutuşsa da o onların meselesi. Biz bize oy vermiş vermemiş herkesin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Millete olan borcumuz asla bitmedi, bitmez.”

Sevgi pıtırcıkları, seçimden sonra birden savaşan şahine dönüştü

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Mehmet Kırmızı da şunları ifade etti: “CHP’deki ‘koltuk savaşları’ seçimin ertesinde hemen başlamış durumda. Bu CHP’nin bir geleneğidir. CHP ne zaman bir seçim kaybetse anında koltuk savaşları başlar. Ama bu seferki daha farklı. Çünkü burada Kemal Kılıçdaroğlu, ‘evladım’ dediği Ekrem İmamoğlu’ndan bir darbe yemiş durumda. İnsanın evladından darbe yemesi, başkasının darbesinden daha acıdır. Tabii şimdi her şey değişecek. Seçim sürecinde sevgi pıtırcığı olan, eliyle kalp yapan Kılıçdaroğlu, bir anda ‘savaşan şahin’e dönüşecek. Zaten CHP’de delege dengesi de Kılıçdaroğlu’ndan yana. İmamoğlu nasıl bir darbe verecek, nasıl bir darbe vurabilecek? Hepimiz izleyeceğiz. Ben açıkçası, İmamoğlu’nun bu savaştan galip çıkacağını düşünmüyorum. İyi Parti’ye bakacak olursak; Akşener’in her zamanki taktiği. Her kaybettiği seçim sonrasında bir kongre kararı alır. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi de oylarından çok vekillik aldılar. Şimdi bütün dertleri Meclis’te kendi gruplarını kurmak. Cumhur İttifakı ise tüm bu olan bitenden bağımsız olarak, seçimin ardından ilk günden itibaren milletin ekonomik sorunlarına çözüm bulmaya, depremzedeleri sıcak yuvalara kavuşturmaya, maaşları iyileştirmeye ve Türkiye yüzyılının köşe taşlarını dizmeye başladı.”