Cumhurbaşkanlığından 'WhatsApp' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararının ardından gelen tepkileri haklı bulan Kalın, "Alternatifler üretilecektir. Whatsapp'ı büyük bir ihtimalle ben de kapatacağım. Çünkü ben onay vermeyeceğim sözleşmeye. Avrupa vatandaşına sağladığı istisnayı bana neden sağlamıyor. Benden istediği şeyleri neden onlardan istemiyor. Hangi bilgileri nereyle paylaşacak. Beni hangi kümenin parçası olarak görüyor. Aslında bizim üzerimizden para kazanıyor, bir borsa değeri oluşturuyor. Şimdi bana bir şart getiriyor o zaman ben de kapatıyorum." dedi.