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Aktüel

Cumhurbaşkanlığından "Türk ordusu" mesajı

Resmi Twiter hesabından Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü hakkında paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı, "Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 17:44:00 -
Cumhurbaşkanlığından "Türk ordusu" mesajı

Cumhurbaşkanlığı, Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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