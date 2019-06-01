Cumhurbaşkanlığı’ndan Gelibolu kararı Cumhurbaşkanlığı’ndan yayımlanan kararla Gelibolu Gelibolu ilçesinde bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı ilan edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alan Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın kroki ile sınır ve koordinatları yer aldı. Bu kapsamda, Gelibolu ilçesinde bulunan 17. ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1. kısım doğal sit alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

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