0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama! "Zillet İttifakı gücünü, FETÖ ve Kandil'den alıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İYİ Parti-CHP-HDP ittifakıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, "Gücünü milletten almayan siyaset anlayışı yenilmeye mahkumdur, zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı gücünü nereden alıyor? Tabii ki milletten değil, FETÖ'den ve Kandil'den alıyor." dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:48
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama! "Zillet İttifakı gücünü, FETÖ ve Kandil'den alıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Faruk Özlü'nün 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen proje tanıtımı toplantısına katıldı. Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye 16 yılda en zorlu süreçlerden geçerek, çok daha güçlenerek bu süreçlerden çıktığını tüm dünyaya hep birlikte göstermiştir" dedi. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 8'lere düşürdüklerini kaydeden Oktay, şunları söyledi:

"Sürekli borçlanarak size hizmet eden bir kamu değil, kazanarak sizlere hizmet getiren devletten bahsediyoruz. Torunlarınızı, sizleri borçlandırarak değil, kendisi borçlarını ödeyen bir ülkeden bahsediyoruz. 2010 yılında yüzde 16,9 olan yoksulluk oranı yüzde 13,5 rakamına kadar geriledi. İhracatımızı 36 milyardan 186 milyar üzerine çıkardık. Bu yeterli değil. Projelerle göreceksiniz ilerleyeceğiz. 2023 hedeflerimizden asla vazgeçmiş değiliz. Savunma sanayinde çağ atladık. Israrla bu kazanımları ileriye götürmek zorundayız. Sadece dünün başarıları ile destan yazarak geleceğe yürüyemeyiz. Bugünün başarıları ile yarınlarda da destan yazacağız. Bu kazanımlar 82 milyonun, ülkemizin ve her köşesinindir. Yapılan saldırılardan milletimizin desteği ve Allah'ın yardımı ile zaferle çıktık. Adı ne olursa olsun, arkasında hangi karanlık eller olursa olsun hedef bildiğimiz, bütünlüğümüz ve istikrardır. Biz bu birlik ve beraberliğe halel getirmeye çalışanlara fırsat vermeyiz."

'Birliğimizi bozmaya kimse cüret edemeyecek'

Fuat Oktay, Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyeceklerini belirterek, "780 bin metrekarelik birliğime kastedenlerin, ülkemize karşı plan kuranların inlerine kadar gireriz, dedik ve girdik. Ya sınır ötesinde, orada tehdit oluşturmaya çalışanlar, onlara da meydan okuduk. Bugün de meydan okuyoruz. Türkiye'ye rahat vermeyene rahat yüzü göstermeyiz. Bizim birliğimizi bozmaya kimse cüret edemeyecek. Cumhurbaşkanımızı hiç yalnız bırakmadınız. Kimi zaman sözle oldu, duayla oldu, 15 Temmuz'da kanı ile canı ile oldu. Biz milletimizle durmadan yürüyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde AK Parti mayasında şeffaflık ve ahlak olduğunu göstermiştir. Gücünü milletten almayan siyasiler yenilmeye mahkumdur, zillet ittifakında olduğu gibi. Zillet ittifakı nereden alıyor gücünü; FETÖ ve Kandil'den alıyor. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. 2023 hedefleri doğrultusunda yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 17:48
  1. Düzce
  2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  3. Zillet İttifakı
  4. FETÖ
  5. Kandil
  6. Açıklama

YORUM YAZ

  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli21 dk önce
    Akıllı, erdemli, mantıklı, sağlıklı düşüne bilenler şu sözlerin anlamını bir anlatsınlar. Yukarıda söylenmiş sözler ülkeyi karpuz misali bölmüş olmuyor-mu? Açılım kimin eseri? Çadır mahkemeleri kimin eseri? Ülkede sorun varsa yönetenler birleştiren harç karıp ayrılanları toplaması gerekirken, burada ayırma, bölme parselleri yapılıyor, nedir bu göz dönmüşlüğü?
  • HTURK HTURK 25 dk önce
    Kandilin koca ülkeyi yönetebilecek gücü var talimat verebiliyor,o zaman oyumu kandile vereyim bari
  • tolgatolga54 dk önce
    Zamaninda o gucu akp aliyordu
  • BaşoğluBaşoğlu57 dk önce
    Ak parti ve stepnesi hariç herkes Fetöcü , herkes pkk lı . 41.000.000 kişi terörist öyle mi? Yatacak yeriniz yok.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Göztepe’de Özdeş dönemi bitti
  1. Göztepe’de Özdeş dönemi bitti
  2. Beykoz’un yüksek kesimlerinde kar..
  3. Sarıyer'de aydınlatma direği..
  4. Bakan Pekcan: "İhracatın ithalatı..
  5. FETÖ şüphelisi saklandığı evde yakalandı
  6. Maçın ardından
  7. İran Atları Festivali
  8. AK Parti Zonguldak Belediye Meclis..
  9. Ayakları felçli kuzu 'Prenses'e, özel..
  10. Burnley Tottenham maçı son dakika..
  11. Kadın arkadaşını vurup, intihar etti
  12. Bilkent CYBERPARK'ta mobil uygulamalar..
  13. Dani Alves'in evi soyuldu
  14. Alman Kardinal Marx: “Kilise, cinsel..
  15. Voleybol: Efeler Ligi
  16. Ahmet Taşyürek: "Gençlerbirliği’ni..
  17. Krabük'te vahşet! Kediyi tüfekle..
  18. Erkan Sözeri’den hakemlere eleştiri
  19. Bakan Ersoy "Doğu Ekspresi" ile..
  20. Bakan Ersoy, Doğu Ekspresi’yle Kars’a..
  21. İstanbul soğuk ve kar ne kadar sürecek..
  22. Hesarek Kayak Festivali renkli..
  23. Antalya Büyükşehir Belediyesi..
  24. "Türkiye, dünyanın en cömert ülkesi"
  25. "Gerede suyu birkaç güne başkentte"
  26. Elazığ’da uyuşturucu operasyonu : 2..
  27. "Bazıları ittifakı açıklayamıyor"
  28. "28 Şubat'ın Suç Ortağı Medya" paneli
  29. AK Parti’li Dağ, Başkan adayı..
  30. İsrail askerleri 3 Filistinliyi..
Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu!
Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

Günün Karikatürü

23 Şubat 2019
Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu