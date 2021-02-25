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Siyaset Cumhurbaşkanlığından Ermenistan açıklaması
Siyaset

Cumhurbaşkanlığından Ermenistan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 18:04:00 -
Cumhurbaşkanlığından Ermenistan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, ''Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kalın açıklamasında, ''Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz.'' dedi.

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Yorumlar

ahmet kalanoglu

reıs yenı yaşın hayırlı ugurlu olsun sağlık dolu ömrun vatanı yuceltmek icin calıssın senı sevıyoruz ıyıkı bu vatanın başındasın
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