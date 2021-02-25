Cumhurbaşkanlığından Ermenistan açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'daki darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, ''Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kalın açıklamasında, ''Ermenistan’daki darbe girişimini kınıyoruz. Darbeler her zaman demokratik süreçleri inkıtaya uğratmış ve kaosa neden olmuştur. Ermenistan’da sürecin ivedilikle normale dönmesini temenni ediyoruz.'' dedi.