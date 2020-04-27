Cumhurbaşkanlığından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek

yeniakit.com.tr Sapkınların avukatlığına soyunan Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü söylediği için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı.

Ankara Barosu, Erbaş’ın nefret suçu işlediğini iddia ederek “Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Diyanet'in kadın düşmanlığının zeminini hazırladığını ileri süren Ankara Barosu, İslam'ın eşcinsellerle ilgili hükmünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş için, "Halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda 'cadı' diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Suç duyurusunda bulundular!

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi ise, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında, sapkın LGBT'lilere yönelik nefret söyleminde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Ali Erbaş'a destek

Yaşananların ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek mesajı yayımladı.

Kalın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Zamanı ve mekanı yaratan Allah’ın hükmüne dil uzatanlar bu dünyada da ahirette de hüsrandadır. İlahi hükmü dile getiren #AliErbasyanlızdeğildir" ifadelerini kullandı.

İşte Kalın'ın o tweeti:

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