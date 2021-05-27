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Gündem Cumhurbaşkanlığından çevrimiçi oyun uyarısı
Gündem

Cumhurbaşkanlığından çevrimiçi oyun uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile çevrim içi oyunların tehlikelerine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 15:42:00 -

 Yeni Akit  Ankara 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile çevrim içi oyunların tehlikelerine dikkat çekti. Paylaşılan videoda siber zorbalıktan, gizlilik ihlaline ve yaşanabilecek istismar olayları gibi birçok konuda bilgilendirme yapılıyor.

Pandemi döneminde dünyada hızla artan oyun bağımlılığına yönelik yaptığı araştırmayı yayınlayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Türkiye’de indirilen oyunların yüzde 49.2’sinin aksiyon-macera oyunları olduğuna dikkat çekmişti. Çevrim içi oyunların tehlikelerini de göz ardı etmeyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, çevrim için oyunların çocuklar üzerindeki etkilerine ilişkin bir video yayınladı.

“Çevrim içi oyunlar eğlence ile birlikte pek çok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Artık her yaştan oyuncusu olan çevrim içi oyunların olası riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler videomuzda” notuyla paylaşılan videoda siber zorbalıktan, gizlilik ihlalleri gibi birçok konuya değindi.

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