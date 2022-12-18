Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek! Tezkere Resmi Gazete'de yer aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek. Tezkere, Resmi Gazete'de yer aldı.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar Devleti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.