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Gündem Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek! Tezkere Resmi Gazete'de yer aldı
Gündem

Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek! Tezkere Resmi Gazete'de yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Devleti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek. Tezkere, Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-18 01:48:00 -
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek! Tezkere Resmi Gazete'de yer aldı

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Katar Devleti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

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