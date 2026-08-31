Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekâlet edecek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki Kırgızistan ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yürütecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırgızistan’a gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığına yapılacak vekâlete ilişkin tezkere Resmî Gazete’de yayımlandı.
Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'a ziyarette bulunması dolayısıyla dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.