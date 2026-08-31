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Gündem Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekâlet edecek
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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekâlet edecek

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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekâlet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki Kırgızistan ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırgızistan’a gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığına yapılacak vekâlete ilişkin tezkere Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kırgızistan'a ziyarette bulunması dolayısıyla dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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