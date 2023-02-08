  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanlığına ait uçak havalandı! Deprem bölgesine götürüyor
Gündem

Cumhurbaşkanlığına ait uçak havalandı! Deprem bölgesine götürüyor

Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek 65 madenciyi deprem bölgesine taşımak için havalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 18:21:00 -
Cumhurbaşkanlığına ait uçak havalandı! Deprem bölgesine götürüyor

Cumhurbaşkanlığına ait uçaklar, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek 65 madenciyi deprem bölgesine taşımak için havalandı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli iki depremin ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki binlerce personel başta olmak üzere gönüllüler de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Ülkenin çeşitli yerlerindeki madenciler de enkaz altında kalanları kurtarmak için deprem bölgelerine gidiyor.

Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", başkentte bir araya gelen madencileri Esenboğa Havalimanından Adana'ya taşıdı.

"TUR" ile Adana Havalimanına gelen madenciler, malzemelerini aldıktan sonra deprem bölgelerine gitmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Zonguldak'tan gelen madencilerden Oytun Akkaya, bu kez bir canı kurtarmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız." dedi.

Madenci Hasan Nalbant ise daha fazla can kaybının olmasını istemediklerini, enkazdan sağlıklı kişi çıkarmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Zonguldak'taki maden kazalarında arkadaşlarını kurtarmak için yapılan çalışmalarda daha önce görev aldığını dile getiren Nalbant, "Böyle büyük bir depremde çalışma yapmadık. TTK ekibimizin buna yönelik ekipmanları var. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Orçun Baydar da dünden bu yana görev beklediklerini ve deprem bölgesine gidecekleri yönde haber geldikten sonra hemen harekete geçtiklerini anlattı.

Baydar, "Gideceğimiz yerin hiçbir önemi yok. Bir can bir candır bizim için. Bir an önce gidelim istiyoruz. Cumhurbaşkanımız da kendi uçağını bize tahsis etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Uçaktaki sağlık ekibinden Bahaddin Uçar, hasta transferleri için görev yaptıklarını belirterek, depremzedeleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesine teslim ettikten sonra hastanenin koşullarında onların tedavilerini yerine getireceklerini ifade etti.

Sağlık çalışanı Mesut Avcı da "İçimizde farklı bir heyecan var. Oradaki bir insana faydamız dokunacağı için heyecan ve gurur içindeyiz. Allah oradaki vatandaşlarımızın yardımcısı olsun. Buradaki madencilerimize, arama kurtarma ekiplerimize de güç kuvvet versin." dedi.

Bu arada madencileri Adana'ya ulaştıran uçak, dönüşte deprem bölgesindeki yaralıları Ankara'ya getirecek.

Gaziantep-İslahiye'de depremzedeler için çadır kuruldu
Gaziantep-İslahiye'de depremzedeler için çadır kuruldu

Gündem

Gaziantep-İslahiye'de depremzedeler için çadır kuruldu

Deprem sonrası Balıklıgöl'ün suyu bulanıklaştı!
Deprem sonrası Balıklıgöl'ün suyu bulanıklaştı!

İSLAM

Deprem sonrası Balıklıgöl'ün suyu bulanıklaştı!

Baykar'dan deprem bölgesine 355,7 milyon TL yardım
Baykar'dan deprem bölgesine 355,7 milyon TL yardım

Gündem

Baykar'dan deprem bölgesine 355,7 milyon TL yardım

Pakistanlı bir girişimci, Türkiye'deki depremzedeler için 10 milyon dolarlık yardım topladı
Pakistanlı bir girişimci, Türkiye'deki depremzedeler için 10 milyon dolarlık yardım topladı

Dünya

Pakistanlı bir girişimci, Türkiye'deki depremzedeler için 10 milyon dolarlık yardım topladı

Deprem bölgesinde akaryakıt sorunu var mı? EPDK'dan flaş açıklama
Deprem bölgesinde akaryakıt sorunu var mı? EPDK'dan flaş açıklama

Ekonomi

Deprem bölgesinde akaryakıt sorunu var mı? EPDK'dan flaş açıklama

Türkiye'deki depremle dalga geçen Fransız dergisine tokat gibi cevap
Türkiye'deki depremle dalga geçen Fransız dergisine tokat gibi cevap

Aktüel

Türkiye'deki depremle dalga geçen Fransız dergisine tokat gibi cevap

Japon Deprem Uzmanı böyle yorumladı! Kahramanmaraş depremi Japonya'dakilerden 10 kat şiddetli
Japon Deprem Uzmanı böyle yorumladı! Kahramanmaraş depremi Japonya'dakilerden 10 kat şiddetli

Dünya

Japon Deprem Uzmanı böyle yorumladı! Kahramanmaraş depremi Japonya'dakilerden 10 kat şiddetli

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23