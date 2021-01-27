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Gündem Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda İslam düşmanlığı ele alındı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda İslam düşmanlığı ele alındı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, İslam dünyasının içinde bulunduğu durum ele alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 20:07:00 - 2021-01-27 20:29:03
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda İslam düşmanlığı ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda, batı toplumlarında yükselişe geçen yabancı ve İslam düşmanlığı konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantıya Kurul üyeleri İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Toplantı sonrası açıklama

Altun, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Kurul üyelerince batı toplumlarında yükselişe geçen yabancı ve İslam düşmanlığı konusunun ele alındığını, İslam dünyasının içinde bulunduğu durum üzerine değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti.

İslam dünyasının içinde bulunduğu durum ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda, Batı'nın uzunca bir süre arkasına saklandığı demokrasi, özgürlük, insan hakları makyajı döküldükçe, ırkçı, ayrımcı, barbar ve vandal yüzün kendini belli etmeye başladığını ifade ettiğini bildiren Altun, Erdoğan'ın Myanmar'dan Doğu Türkistan'a, Balkanlar ve Kafkaslar'dan Filistin'e kadar farklı coğrafyalarda da Müslümanlar'a yönelik katliam, zulüm, baskı, işgal ve fanatizm uygulamalarının görüldüğünü, en vahim ve iç acıtıcı sahnelere de İslam coğrafyasında şahitlik edildiğini belirttiğini kaydetti.

Altun, "Kurul üyeleri, İslam dünyasının iç çekişmelerinden kurtarılıp birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi ve dinin özünden neşet etmeyen arkası karanlık yapılarla mücadele hususları üzerine fikir teatisinde bulundu." ifadesini kullandı.

 

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