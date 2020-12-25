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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Dağlıoğlu'nun tercihi; haber kategorisinde "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise "Lastiklerden voleybol sahası" ve "Hamilton'un zaferi"nden yana oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:12:02 -
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dağlıoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ardından ilk namazı gösteren "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafını seçen Dağlıoğlu, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Hamilton'un zaferi" fotoğrafını oyladı.

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