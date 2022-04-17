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Spor Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi
Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu (Tour of Türkiye) Final Etabı yağışlı hava ve kaygan yollar nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 10:13:00 - 2022-04-17 10:18:11
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi

Sporcuların parkurun kalanını, yarış direktörü liderliğinde nötrolize olarak tamamlayacak ve sonuçlar etkilenmeyecek. Dünkü sonuçlara göre madalya töreni düzenlenecek. TUR 2022'nin kazananı Patrick Bevin oldu.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul - İstanbul etabı yağış nedeniyle iptal edildi. Sporcuların parkurun kalanını, yarış direktörü liderliğinde nötrolize olarak tamamlayacak ve sonuçlar etkilenmeyecek. Dünkü sonuçlara göre madalya töreni düzenlenecek.

Bu kararla birlikte 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye) kazananı Patrick Bevin oldu.

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