Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hangi kanalda | Canlı izle

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı. 26 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyonda 23 takımdan 158 sporcu pedal çevirirken, yarışları ekran başından takip etmek isteyenler de yayın bilgilerine odaklandı. Peki, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hangi kanalda yayınlanacak?

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun açılış etabı TRT Spor ve Eurosport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yarışı televizyon ve yayın ekranlarından takip etmek isteyenler, iki kanal üzerinden organizasyonun heyecanını canlı izleyebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun açılış etabı 26 Nisan Pazar günü canlı yayınla ekranlara gelecek. Çeşme Kalesi önünden başlayacak etap, Selçuk Kalesi önünde sona erecek. Yarışın canlı yayın saatleri ise 12.30 ile 14.30 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk etap nerede?

TUR 2026’nın ilk etabı Çeşme-Selçuk parkurunda koşuluyor. Çeşme Kalesi önünden başlayan etapta sporcular 148,7 kilometre pedal çevirerek Selçuk Kalesi önünde finişe ulaşacak.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda kaç takım var?

Bu yılki organizasyonda 23 takım ve 158 sporcu mücadele ediyor. Yarışta farklı ülkelerden profesyonel ekipler, kıta takımları ve uluslararası düzeyde tanınan takımlar yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na hangi takımlar katılıyor?

Organizasyonda XDS Astana Team, Alpecin-Premier Tech ve Team Picnic PostNL gibi takımlar yer alıyor.

Profesyonel takımlar arasında Burgos-Burpellet-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern Pharma, Euskaltel-Euskadi, Team Flanders-Baloise, Team Novo Nordisk, Team Polti VisitMalta, Solution Tech Nippo Ralli, TotalEnergies, Rose Rockets, Bardiani CSF 7 Saber, Cofidis, MBH Bank Ballan CSB ve Modern Adventure Pro Cycling bulunuyor.

Kıta takımları bölümünde ise İstanbul Team, Konya Büyükşehir Belediyespor, Muğla Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Cycling Team, ATT Investments ve Tarteletto-Isorex Team mücadele ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ne zaman bitecek?

26 Nisan’da başlayan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 3 Mayıs Pazar günü Ankara’da tamamlanacak. Böylece bir hafta sürecek organizasyonun finali başkentte yapılacak.