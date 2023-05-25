Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Özdağ açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN TÜRK kanalında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ'ın seçimin 2. turu için verdiği kararı yorumlayan İbrahim Kalın, 'Muhalefette zihin bulandırıcı bir tablo var.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları şu şekilde:

Hayırlı olsun öncelikle Ümit Bey bir tercihte bulundu. Sinan Bey bildiğiniz üzere Pazartesi günü cumhurbaşkanımızı desteklediğini açıkladı. Ümit Bey'de Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı. Hayırlı olsun ama ben şunu söyleyeyim. O oyların asıl sahibi seçmenin kendisidir. Yani bu konjektürde nasıl bir değerlendirme yapanlar, ne yönde bir değerlendirme yaparlar bunu hepimiz göreceğiz. %100 bir öngörüde bulunmak çok kolay değil. Ama bugüne kadar gelen sürece baktığınızda ATA İttifakı'nın genel olarak koyduğu temel ilkere baktığınızın zaman, bugün çok farklı bir noktaya gelmiş görünüyor. Sayın Kılıçdaroğlu açısından söylüyorum özellikle. Çünkü bugünde gördük onu, terörle mücadele, mülteciler ve diğer konularla ilgili işte 7 maddelik bir mutabakat açıkladılar ama bunun Millet İttifakı tarafında, tabanında özellike nasıl bir etki yapacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben şunu söyleyeyim; Son 1 hafta - 10 günde mülteciler meselesiyle ilgili yapılan keskin görüş, dil ve üsluptaki sertleşme, terörle mücadele konusunda yeni açılımlarla mı diyelim artık, açıklamalar ya da hatırlamalar biraz böyle bana zihni karışık, mesajları net olmayan, her şeyi bir arada tutmaya çalışan bir kampanyaya dönüşmüş gibi geliyor. Bu çerçevede baktığınızda bence hala çok karışık ve karmaşı, biraz zihin bulandırıcı bir tablo var.

YSP'nin Kılıçdaroğlu'na bakışı

Bir öngörü de bulunmak zor, onlar adına da konuşmak istemem tabi ki kendileri kararlarını verirler ama siyasi pozisyonlarına baktığımızda, dayandıkları sosyolojiye baktığınız zaman acaba bugün kü destek açıklamasıyla HDP'nin durduğu yeri telif etmek mümkün değil. Bunun telif ya da tevil edecekler göreceğiz. Şu ana kadar söyledikleri, kanaat önderlerinin açıkladıkları bütün bunları alt alta koyduğunuz zaman bunu son 3-4 günde nasıl telif edip, yumuşatır, bir oya çevirecekler, bence büyük soru işareti var orada.

Briket evler yapılıyor

Mülteci meselesi son dönemde tekrar gündeme geldi. Gerçekçi olmayan rakamlar açıklanıyor. Bunun üzerine bir siyaset yapılıyor. Öyle rakamlar veriliyor 10 milyon daha gelecek gibi konuşmalar yapılıyor. Burada bu söylemlerin neler getirdiğini başka ülkelerde gördük. Burada Cumhurbaşkanımızın çok samimi bir söylemi oldu. Gelin Suriye'nin kuzeyine bir yer kuralım, burada onlara yaşam sunalım dedi. Avrupa'dan bu konuda doğru düzgün bir yaklaşım gelmedi. Şimdi briket evler yapılıyor. Bu evler yapıldıkça oradaki insanlarda oralara gideceklerdir. Bizim oluşturduğumuz 4'lü zirve var. Bunun bir sebebi; Teröre karşı ortak mücadele vermek. Suriye'nin terör örgütleriyle arasına da mesafe koyması gerekiyor. İkincisi Suriye'ye buradaki göçmenlerin geri dönüşü konusunda anlaşmak. Burada bu görüşmeyi yapabilecek güçlü lider kimdir? Bu sorunu bir daha tekrar Türkiye'ye geri dönmeyecek şekilde yapmanız için Suriye ile ciddi bir şekilde görüşmeniz lazım. Bu da başladı şu anda. Üçücünsü Suriye'ye briket evler yapılarak oraya yerleştirmeler başlandı. Bunu bir anda yapmak imkansız. Süreç içerisinde zamanla yapabilirsiniz ancak.

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