Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.