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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Karabağ" paylaşımı:
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Karabağ" paylaşımı:

"Paşinyan'ın 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:41:36 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "Karabağ" paylaşımı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" şeklindeki açıklamasının Ermenistan'ın niyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Paşinyan'ın, 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' şeklindeki açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir; Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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