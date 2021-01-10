Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan erken seçim açıklaması

Rektör seçimi üniversiteleri politize eder. Tartışma daha sonra başka bir yere kaydı. Konu parti siyasetine dönüştürüldü buna da tepki geldi doğal olarak. Rektörün yetkinliği tartışılmıyor. Bütün üniversitelere atamalar böyle yapılıyor. Bir partinin dediğim gibi kendi siyasi gündemine eklemlemeye çalışması Boğaziçi Üniversitesi'ne haksızlık. Üniversitenin rektörünün performansına bakılır.

Bir siyasi partinin dar siyasi gündemine alet ediliyor konu. Rektörün yapacağı katkılar tartışılmıyor. Rektörden bağımsız olarak usulü tartışıyorlar.

Konu başka bir zemine kaydırıldı. Üniversitesi öğrenciler, akademisyenler kendi tartışma zeminlerinde bu konuyu devam ettirselerdi daha sağlıklı olacaktı. Konu siyasallaştırıldı. Üniversite kendi haline bırakılırsa üniversite öğrencileriyle, akademisyenlerle YÖK görüşme yapabilir. Daha yeni atanmış rektör.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri

Burada Kılıçdaroğlu'nun ifadesi son derece tehlikeli ifadedir. Cumhurbaşkanına oy veren insana saygısızlıktır. Muhalefetin demokrasiyi özümseyemediği anlamına gelir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu düzeltmesi gerekir. Milletin iradesine saygısızlıktır bu her şeyden önce.

Darbe iması tartışması

Türkiye'de darbeler dönemi sona ermiştir. Fakat hala bu darbe söylemini gündemde tutmaya çalışan bir kesim olduğu da gerçek. Bu konularda açıklama yapan kişileri görüyoruz. Bu bazen bir kişi, bazen bir grup, bazen de bir grubun temsilcisi oluyor. 27 Mayıs darbesi için şunlar olsaydı bunlar olmazdı demek. Siyasi analiz yaparken bugünün siyasetiyle iç içe geçtiğini gözardı etmemek lazım. Bizim demokrasimiz o kadar kırılgan dönemlerden geçti ki. Neredeyse biz 10 yılda bir bunları yaşadık. Birileri bunları çağrıştıracak şeyler kullandığında demokratik refleksin harekete geçmesi normal. Bu darbelerde bildiğiniz ordu yönetime el koydu. FETÖ terör örgütü 251 insanımızı şehit etti. Meclisimiz bombalandı. ABD Kongresi'ni basan o güruh nasıl tarif edildi. 'Bu bir darbe girişimidir' dediler.

Erken seçim

Siyaset dinamik bir süreç. Her bir siyasi partinin belli ilkeleri vardır. 2023 seçimlerine 2.5 yıl var yaklaşık. Erken seçim bizim gündemimizde yok. Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde süreci devam ettirecek.