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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'a cevap
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'a cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "Ermenistan'dan da işgale son vermesini ister miydiniz?"

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:13:53 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Biden'a cevap

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD başkan adayı Joe Biden'ın Dağlık Karabağ ile ilgili sosyal medya paylaşımına, "Ermenistan'dan da işgali durdurmasını ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına boyun mu eğerdiniz?" sorularıyla tepki gösterdi.

Kalın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Dağlık Karabağ'da ve çevresinde can kayıpları hızla artarken Trump yönetimi, Ermeni ve Azeri liderleri derhal gerilimi düşürmeye çağırmalı. Ayrıca Türkiye gibi ülkelerden bu çatışmanın dışında kalmalarını talep etmeli." şeklinde değerlendirmede bulunan Biden'a cevap verdi.

Kalın, Biden'a "Ermenistan'dan da işgale son vermesini ister miydiniz? Yoksa sadece Ermeni lobisinin karalama kampanyalarına teslim mi olurdunuz?" sorularıyla yanıt verdi.


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