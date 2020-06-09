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Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Masumların kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı terörsitlerin saldırısında şehit olan 2 işçiye Allah'tan rahmet dileyerek, "Masumların kanı yerde kalmayacak." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 00:31:00 -
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Masumların kanı yerde kalmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcü Kalın, Van'ın Çatak ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan servise PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Kalın, "Van'ın Çatak ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan servise PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden iki işçimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Masumların kanı yerde kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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