Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib’de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib’de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak" dedi.21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:27
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib’de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacak" dedi.
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