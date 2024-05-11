  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan hayatını kaybetti.
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2024-05-11 09:54:00 -
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın vefat eden babası Sayın Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, değerli kardeşim Hasan Doğan'a, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabbim Osman amcamızın mekanını cennet eylesin."

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı. Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Hasan Doğan kimdir? Doç.Dr. Hasan Doğan görevi ne?
Hasan Doğan kimdir? Doç.Dr. Hasan Doğan görevi ne?

Biyografi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hasan Doğan kimdir? Doç.Dr. Hasan Doğan görevi ne?

Eğitimde şiddete karşı yeni cezalar! Öğretmenlere çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Eğitimde şiddete karşı yeni cezalar! Öğretmenlere çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Gündem

Eğitimde şiddete karşı yeni cezalar! Öğretmenlere çağrı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan’ın yanından ayırmadığı iki aksesuar! Cübbeli onların ne olduğunu açıkladı
Erdoğan’ın yanından ayırmadığı iki aksesuar! Cübbeli onların ne olduğunu açıkladı

Sosyal Medya

Erdoğan’ın yanından ayırmadığı iki aksesuar! Cübbeli onların ne olduğunu açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23