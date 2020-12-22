  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında bir sanık tahliye edildi
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında bir sanık tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 21:01:47 -
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında bir sanık tahliye edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada, sanıkların tutukluluk incelemesi yapıldı.

Tutukluluğa karşı beyanı dinlenen sanıklardan Halit Çiftçi, tutukluluğunu gerektirecek bir durum olmadığını öne sürüp tahliye istedi.

Murat Dayı da hakkında somut bir delil bulunmadığını, suçsuz olduğunu savundu.

Ümit Yağmur, tahliye edilenlerden farklı bir eyleminin bulunmadığını ileri sürerek, "Darbeye karşı çıkan da köşk birliği, içeride yatan da köşk birliği, tahliye istiyoruz." dedi.

Diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundular.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanık İsmail Kutluay Mıhçı'nın tahliyesine hükmetti.

Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, yarın devam etmek üzere duruşmayı tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'
Dünya

İran asker yollayacaktı! Öyle bir tepki geldi ki... 'Karşılık vermek zorunda kalmayalım'

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Afganistan'a Şii Fatımiyyun milisleri gönderme niyetinde olan İran'a çok sert tepki gösterdi.
Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’
Ekonomi

Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’

Türkiye ile arası iyi olan Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, “Yatırımlar vücut için kan. Ukrayna’nın onlarsız öleceğine inanıyor..
İtalya son sözü söyledi! Mısır’dan çok ilginç hamle
Dünya

İtalya son sözü söyledi! Mısır’dan çok ilginç hamle

İtalyan savcılar, Regeni cinayetiyle ilgili olarak 4 Mısır gizli servisi yetkilisini “adam kaçırma, işkence ve cinayetle” suçladı. Mısır İnt..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay