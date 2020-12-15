Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Gökçe ve Fatih Sincan, esasa ilişkin savunma yaptı.

Suç tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığına (ÖKK) yeni tayin olduğunu ve personel şubesinde idari işler astsubayı olarak görev yaptığını belirten Gökçe, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na tatbikat için çağırıldıklarını öne sürdü.

Gökçe, tatbikatı ilk kez kendisini telefonla arayan Fatih Yanıkkaya'dan öğrendiğini dile getirerek "Birlikte amirimiz olan Murat Korkmaz'ın yanına gittik. Ona emri sorgulamak adına sorular sordum. Fakat tatbikata katılmamı emretti, idari faaliyetler yapacağımı söyledi. Akşam Fatih Yanıkkaya'nın aracına bindiğimde bile Muhafız Alayı'na gideceğimi bilmiyordum. Darbe girişiminin hiçbir aşamasında yer almadım. Öncesinden de bilgim yoktu." dedi.

Muhafız Alayı'na saat 22.30 sularında geldiklerini söyleyen Gökçe, ilerleyen saatlerde darbe girişimi olduğunu anladığını ve saat 02.30'da alayı terk ettiğini öne sürdü. Gökçe, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Tarafıma verilen tatbikat emrinin hain bir darbe girişimi olduğunu anladığım anda gerekli tepkiyi verdim ve alaydan kaçtım. Bu hain girişimin içinde olmamak adına bulunduğum yeri terk ettim. Suçsuz olduğum için gidip kendi birliğime katılış yaptım. Kaçarak en doğru hareketi yaptığıma inanıyorum. Kandırıldık ve bir işin içine çekildik. Gece boyunca elime silah almadım. Kimseden emir almadım. Darbe faaliyetinin aktif olarak icra edildiği hiçbir yerde bulunmadım."

Rütbesinden dolayı emre karşı gelmesinin mümkün olmadığını söyleyen Gökçe, devlete, askerlik yeminine asla ihanet etmediğini savunup beraat istedi.

Sanık eski astsubay Fatih Sincan da ÖKK'de görev yaptığını, tatbikat bahanesiyle Muhafız Alayı'na götürüldüğünü öne sürdü. Darbe girişiminde yer almadığını savunan Sincan, beraat istedi.

Davaya yarın devam edilecek.



