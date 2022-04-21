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Kültür - Sanat Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden çocuklara müjde
Kültür - Sanat

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden çocuklara müjde

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi sosyal medya hesabı üzerinden çocukları heyecanlandıran bir haber duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 16:39:00 -
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden çocuklara müjde

YENİ AKİT  ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi sosyal medya hesabı üzerinden çocukları heyecanlandıran bir haber duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Düşün Dönüştür Sürdür Sergisi 22 Nisan Cuma günü 14.00’de açılıyor. Türkiye’nin çocuklarının hayal ettiği ve hayallerinin sergisini oluşturduğu ‘Düşün Dönüştür Sürdür Sergisi’ 22 Nisan- 29 Nisan tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonunda” ifadeleri kullanıldı.

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