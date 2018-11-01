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'Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için istifa ediyorum'

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, rektörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:07
'Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için istifa ediyorum'

Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti.

Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:07
  1. Şanlıurfa
  2. Prof. Dr. Ramazan Taşaltın
  3. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın

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