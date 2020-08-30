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Aktüel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı
Aktüel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı

İHA'ların özel bir yazılımla kontrol edildiği gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-30 22:40:06 -
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramı'na özel 300 İHA ile ışık gösterisi yapıldı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 300 insansız hava aracı (İHA) ile ışık gösterisi yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından verilen konserin ardından 300 İHA ile ışık gösterisine geçildi.

Türkiye'de İstanbul'daki 15 Temmuz anma törenlerinde 200 İHA ile ilk kez kullanılan ışık gösterisi teknolojisi, bu kez 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 300 İHA ile Beştepe'de gerçekleştirildi.

Yaklaşık 12 dakika süren gösteride, özel bir yazılımla kontrol edilen İHA'larla "30 Ağustos", "Zafer Bayramı" ve "Bir milletin zaferi" yazıldı.

İlgiyle izlenen gösteride, ay yıldız motifi, Kocatepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun da aralarında olduğu şekiller oluşturuldu.

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