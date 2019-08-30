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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla "Başkomutan" sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi- Erdoğan çifti, resepsiyona katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve azınlık temsilcilerinin yanı sıra şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti

30 Ağustos 2019 Cuma 21:48
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla "Başkomutan" sıfatıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyon verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin "havuzlu bahçe" olarak adlandırılan bölümündeki resepsiyona Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile geldi.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel hazırlanan kısa film gösterimi yapıldı.

Filmde "Biz bu ruhu tanıyoruz" vurgusuyla Malazgirt Zaferi'nden Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz'a kadar şehitler anıldı.

Millet Camisi İmamı Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Recep Tayyip Erdoğan, bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından Erdoğan çifti, resepsiyonun gerçekleştirildiği alanda gezerek konukları selamladı.

Erdoğan çifti, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eşi Özer Çiller ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile sohbetinde "Güzel bir tören olma fırsatını Rabb'im lütfetti. Mehterlerimiz de gösterilerini başarılı şekilde yapıyorlar, iyi oldu. Nice bayramlara inşallah." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, azınlık cemaatleri temsilcileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına giderek bir süre kendisiyle görüştü.

Erdoğan, resepsiyon alanından ayrılmadan hemen önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile de bir süre sohbet etti.

Bu arada, Türkiye Özel Sporcular Down Sendromlular atletizm, masa tenisi ve futsal milli takım oyuncuları, kazandıkları Avrupa kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Recep Tayyip Erdoğan, milli sporcularla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal Toptan, eski başbakanlar Yıldırım Akbulut, Tansu Çiller, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit ve bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Şehit yakınları ve gazilerin de yer aldığı resepsiyonda, basın yayın kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, bazı ülkelerin Ankara büyükelçileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de hazır bulundu.

Yabancı konuklar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının simültane tercümesi yapıldı.

Davetlileri Külliye'ye gelişlerinde mehter takımı karşılarken, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Takımı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Takımı ile TSK Armoni Mızıkası ve Devlet Çok Sesli Korosu, marş ve müzik dinletisi sundu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 21:48
  1. 30 Ağustos Zafer Bayramı
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. resepsiyon

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