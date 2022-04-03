Cumhurbaşkanlığı Külliyesi maliyeti sorusuna tokat gibi cevap: Anıtkabir ne kadara mal oldu?

Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni nasıl buluyorsunuz? sorusuna cevap veren bir vatandaş, "Yayınlayacaksanız konuşayım yayınlamayacaksınız konuşmayım. Topkapı Sarayı'nı biliyor musunuz? Topkapı Padişahların sarayı, Devlet Başkanlarının sarayı da aynı öyle olmalıki devletin gücünü göstermesi lazım. Yurt dışındaki Beyaz Saray ve Vatikan nasılsa bizim ki de aynı öyle olmalı. Bence şuan yapılanlar bile yetersiz Cumhurbaşkanının Topkapı Sarayı'nda oturması lazımki İslam alemi ve dünyaya çok net bir mesaj vermesi için." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Cumhuriyet muhabiri ekonomik sıkıntı varken 640 milyon liraya saray yapılması doğru mu? Sorusanu da yanıtlayan vatandaş, "Anıtkabir ne kadara mal oldu bir fikriniz var mı? O dönemde ekonomik sıkıntısı vardı. O veya bu sebeple bir devleti temsil ediyorsanız ihtişamlı bir yer olmalı." diyerek cevap verdi.

Daha önce de gündem olan videoyu Melih Gökçek bir kez daha paylaştı.

Gökçek Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bu muhteşem vatandaşı bir daha dinleyelim mi? Cumhuriyet muhabiri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yatırılan paranın lüzumsuzluğunu vurgulamak isterken, karşısında mantıklı bir cevap sahibini buluyor.