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Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 8’inci kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:44:51 -
Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 8’inci kez video konferans yöntemiyle toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8’inci kez video konferansla toplandı. 15.30’da başlayan toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul Tarabya Huber Köşkü’nden katıldı. Toplantıda korona virüs tedbirleri ve normale dönüş adımlarının görüşülmesi ve Ramazan Bayramı’nda alınacak önlemlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

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