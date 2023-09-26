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Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: Gündemde emekli maaşlarına düzenleme var
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: Gündemde emekli maaşlarına düzenleme var

Yeniakit Publisher
2023-09-26 08:56:00 -
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: Gündemde emekli maaşlarına düzenleme var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni dönemdeki 8. toplantısında masada, enflasyonla mücadele, emekli maaşlarına düzenleme yer alacak. Ayrıca gençlere vergisiz cep telefonu desteği de gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün yeni dönemin 8. toplantısını gerçekleştirecek.

3 haftalık aranın ardından toplanacak olan Kabine'nin gündeminde önemli konular yer alacak.

Ana gündem ekonomi

Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak. Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadeleye yönelik alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Emekli zammı gündemde olacak

Milyonlarca emekli hükümetten gelecek zam haberini bekliyor.
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Bu konudaki yasal düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan oluşan 3 mekanizmanın çalışmaları sürüyor.

Meclis'in açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemede gelinen aşamaya ilişkin kabine toplantısında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar konusu masada

Toplantıda ele alınacak bir diğer konu, yükseköğretim öğrencilerine aylık 10 GB ücretsiz internet ile vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği olacak.

Erdoğan son kabine toplantısında söz konusu çalışmayı olgunlaştırmaları için kurmaylarına talimat verdi. Düzenlemenin toplantıda karara bağlanması ve gençlerle paylaşılması planlanıyor.

İç ve dış siyaset ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 2 haftalık süreçte, önce Hindistan'da ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde liderlerle yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Çok sayıdaki ikili görüşmenin yansımaları da toplantıda masada olacak.

Kabine toplantısında deprem bölgesindeki son gelişmeler ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

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Yorumlar

osmanmert

Vatandaşın hali ile dalga geçmeyin emekli zammı şu gün olacak bugün olacak diyorsunuz beklenti yaratıyorsunuz

Mustafa

Emekli maaşı asgari ücrete endekskensin, en yüksek emekli maaşı iki asgari ücreti geçmesin.
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