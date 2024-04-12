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Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan teleferik kazası açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan teleferik kazası açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-04-12 23:40:00 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan teleferik kazası açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya'da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaza sonrası mahsur kalan 184 kişinin tahliyesi için İçişleri Bakanlığının yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır. Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır. Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır."

Teleferikte mahsur kalan 184 kişiden 40’ı kurtarıldı

Antalya Valiliği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının yaşandığı bölgede teleferiklerde mahsur kalan 184 kişiden 40’ının kurtarıldığını, 134 kişinin tahliye çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
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Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 17.28’de Sarısu teleferik hattında bir teleferik direğinin kırılması sonucu 1 kabin hasar görmüş, 24 kabin havada mahsur kalmıştır. Düşen kabinde bulunan 8 vatandaşımızdan maalesef 1970 doğumlu Memiş Gümüş isimli bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 7 vatandaşımız yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız acil müdahale edilerek hastaneye sevk edilmiştir. Teleferik hattında 24 kabinde mahsur kalan, ulaşılabilir halde bulunan 7 kabindeki 40 vatandaş ekiplerce tahliye edilmiştir. Havada asılı şekilde bulunan 15 kabinde bulunan 134 vatandaşımızın tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Kaynak: AA

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