Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:41
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır."
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