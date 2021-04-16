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Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem'den flaş kripto para açıklaması: Yeni düzenlemeler yolda
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem'den flaş kripto para açıklaması: Yeni düzenlemeler yolda

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Cemil Ertem kripto paralarla ilgili açıklamada bulundu. Ertem, ödeme aracı olarak kullanılması yasaklanan kripto paralarla ilgili yeni düzenlemelerin yolda olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 18:07:00 -
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem'den flaş kripto para açıklaması: Yeni düzenlemeler yolda

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Cemil Ertem, kripto paraların kullanılması tasarrufu konusunda daha fazla düzenleme yapılacağını ve ilgili birimlerin gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Ertem, "Merkez Bankası bugün önemli bir adım attı. TCMB kripto paraların genel eşdeğer olma fonksiyonunu yasakladı ki bu çok yerindedir. Kripto paralar merkezi olmayan bir tasarruf aracı. Dolayısıyla Türkiye ve dünyada regülasyonlar henüz söz konusu değil ya da eksik. Dolayısıyla bu sistemlerin bir para birimi gibi kullanılması; kurumlara, bireylere telafisi mümkün olmayan hasar verebilir" dedi.

Ertem, "Bu konuda ilgili birimler reform programı kapsamında düzenlemeler konusunda hazırlıklarını yapıyor" diye konuştu.

Alışverişte kullanılması yasaklandı

Türkiye'de daha önce neredeyse hiçbir denetimin uygulanmadığı Bitcoin gibi kripto paraların alışverişte kullanılması yasaklandı. Yapılan bu ilk sınırlayıcı düzenleme ile kripto varlıkların kullanıldığı faaliyet alanları sınırlanmış oldu.

TCMB tarafından hazırlanan yönetmelikte, ilk defa hukuki anlamda kripto varlığın tanımı yapılırken, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına 30 Nisan'dan itibaren yasak getirildi.

Bitcoin yüzde 3 değer kaybetti

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle kripto paraların ve dağıtık defter (distributed ledger) teknolojisi kullanan varlıkların ödemelerde kullanımı yasaklanırken, küresel kripto para fiyatları, başka ülkelerin de benzer sınırlamalar getirebileceği endişesiyle düştü. Bitcoin yaklaşık yüzde 3 değer yitirerek 61,490 dolara indi.

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