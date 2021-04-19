Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kulisleri hareketlendirecek iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra o da...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adaylığı için "İttifak öyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" ifadelerini kullanması Ankara kulislerini hareketlendirmişti.

Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu yorumu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının ardından gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çevrilmiş, Akşener de yaptığı açıklamada "Aday olmayı düşünebilir, burada bir sakınca yok" demişti.

Akşener aday olur mu?

Bir gazetecinin "Sizin gönlünüz adaylıktan yanaydı" hatırlatması üzerine İYİ Parti lideri, "Ben öyle bir şey demedim. Bugüne kadar hiç duydunuz mu ağzımdan? Biz millet odaklı bir çalışma yapıyoruz. Milletin dertlerini dinliyoruz, milletin dertlerini kamuoyunun gündemine getiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Millet İttifakı'nın iki liderinden gelen peş peşe açıklamalar gündem yaratırken, Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet; İYİ Parti'nin 2019 yılındaki yerel seçimlerde 'fedakarlık' yaptığını bu sebeple 81 ilde bir tane bile belediye başkanı çıkaramadığını hatırlattı.

'Çok istiyor'

Acet, bu yüzden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini iddia ederek "istiyor, hem de çok istiyor" diye yazdı.