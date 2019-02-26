Cumhurbaşkanı’nın doğum gününü kutladı, organ nakli için destek istedi

Gaziantep’te yaşayan ve iki buçuk yıldır organ nakli bekleyen 40 yaşındaki Murat Cem Ay ailesiyle beraber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutlayıp organ nakli için destek istedi.

Gaziantep’te yaşayan üç çocuk babası Murat Cem Ay böbrek hastalıkları nedeniyle zor günler geçiriyor. Yaklaşık iki buçuk yıl önce böbrekleri iflas eden ve alınmak zorunda kalan Ay, o günden beri diyaliz tedavisi görüyor. Hastalığı nedeniyle çalışamayan Ay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek hem doğum gününü kutladı hem de organ nakli konusunda destek istedi.

"Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ve doğum gününü kutluyoruz"

Doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Ay, "Son iki buçuk yıldır diyaliz hastasıyım ve bununla mücadele ediyorum. Bu sebepten ötürü şu an çalışamıyorum. Tekrar iş hayatına dönmek istiyorum. Bugün de 26 Şubat Cumhurbaşkanımızın doğum günü ve biz ailecek kendisinin doğum gününü kutluyoruz. Kendisine sağlık ve esenlikler diliyoruz. Bu bağlamda da Cumhurbaşkanımızdan bir ricamız var. Bizim hızlı bir şekilde organ nakli olmamız gerekiyor. Bu konuda bize bir desteğini ve yardımını bekliyoruz" dedi.

"Ailecek bu konuda önemli sıkıntılar yaşıyoruz"

Hastalık nedeniyle zor günler geçirdiklerini ve sancıları olduğunu vurgulayan Ay, yardım talebinde bulunarak, "Ailecek bu konuda önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Benden dolayı çocuklarımın zarar görmesini, etkilenmesini istemiyorum. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızdan ve yetkililerden yardım talep ediyorum. Hastalık nedeniyle ailecek sıkıntılar yaşıyoruz. Hiçbir etkinlik yapamıyoruz, her akşam sancılardan, sıkıntılardan dolayı zor günler geçiriyoruz. Çocuklarım bu durumdan psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. Babalarını kaybetme korkusu yaşıyorlar. Bizim buradan tek çıkış yolumuz organ naklidir. Bu konuda bütün insanlardan ve özellikle Cumhurbaşkanımız’dan yardım ve destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutlayarak sesimizi duyurmak istedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü nedeniyle ailecek bir organizasyon yaptıklarını belirten Ay, "Biz Cumhurbaşkanımızı gerçekten çok seviyoruz. 2002 yılından bu yana sürekli destekledik, yanında olduk kendisinin. Onun yaptıkları şeyler de hep takdir şayandı. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin. Ailecek kendisini çok seviyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da biz Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kendi aramızda kutladık ama bu şekilde ona sesimizi duyurmak istedik" şeklinde konuştu.

Türkiye kendisinin gibi çok sayıda hastanın bulunduğunu da açıklayan Ay, organ nakli konusunda daha etkin çalışmalar yapılmasının önemini açıklayarak, "Türkiye’de benim gibi 22 bin böbrek hastası var, organ nakli bekleyen hasta var. Böyle yaparak bunlara bir umut olabiliriz" diye konuştu.