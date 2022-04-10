Cumhurbaşkanı'ndan iftar sürprizi... Gençlerden biri imam Erdoğan müezzin oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün iftarda İstanbul Beşiktaş’taki bir öğrenci evine misafir oldu. Anadolu’nun farklı şehirlerinden üniversite eğitimleri için İstanbul’a gelen öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlerine misafir olmak istediğini öğrenince çok heyecanlandı. Niğde, Kayseri, Kocaeli, Yozgat ve Amasya’dan İstanbul’a üniversite okumaya gelen Muhammed, Mustafa, Kerem, Abdullah ve Berk isimli 5 ev arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Cuma günü yapılan iftarın haberini bir gün önce aldılar. Hemen hazırlıklara başlayan öğrenciler iki saat süren iftara ilişkin şunları söyledi:

Bir gün önceden haber aldık

“Bir gün önceden Cumhurbaşkanlığı’ndan haber geldi. Cumhurbaşkanı evimize iftara gelecekti. Heyecanlandık. Hazırlıklarımızı yaptık. Evimiz bir öğrenci evi. Biz her zaman düzenli tutuyorduk ama misafirimiz Cumhurbaşkanı olunca biraz daha düzenleyelim dedik. Hazırlıklarımızı tamamladık ve Cumhurbaşkanı’mızı beklemeye başladık.”

En sevdiği yemek kelle paça çorbası

İftar menüsünde kendilerinin yaptığı ezo gelin çorbası ve menemen olduğunu söyleyen öğrenciler “Cumhurbaşkanı’mız çorbayı çok beğendi. Bunun yanında, yanlarında getirdikleri tavuk döner, bulgur pilavı, tatlı olarak da güllaç vardı. Yaklaşık 40 dakika iftar sofrasında oturduk. Bu sırada Cumhurbaşkanı ile yemekler üzerine konuştuk. En sevdiği yemeğin kelle paça çorbası olduğunu söyledi. Biz de buna mukabil bir dahaki yemeğe kelle paça çorbası hazırlayıp kendisini beklediğimizi ifade ettik” dedi. Öğreciler şöyle devam etti:

Samimi ve espriliydi

“Misafirimiz Cumhurbaşkanı olunca çok heyecanlıydık ama gördük ki bir aile büyüğümüz gibiydi, samimiydi. Bu bizi rahatlattı. Çok espriliydi, hoş sohbetler oldu. Bize gençlik yıllarından bahsetti. Futbol hayatını anlattı. Biz gençler için yapılan yatırımlardan bahsetti. Kaldırılan harçlar, verilen burslar, yapılan üniversiteler bunları belirterek bizlere tavsiyelerde bulundu. Üniversitelerimizdeki kulüplere katılımlarımızın önemine dikkat çekti. Bizlerin de taleplerini dinledi. Her zaman biz gençlerin arkasında olduğunu söyledi. Bunu bize hissettirdi. Ne zaman istersek arayabileceğimizi de ekledi.”

Namazı birlikte edâ ettik

Akşam ezanının okunmasına 10 dakika kala Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sözcü İbrahim Kalın’ın eve geldiğini söyleyen öğrenciler şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı’mız iftar duası yaptı, hep birlikte amin dedik. Ezan okundu, hurma ve zemzem suyu ile oruçlarımızı açtık. Ardından, arkadaşımızın imam hatipliği ve Cumhurbaşkanımızın müezzinliğinde akşam namazını kılıp, iftar soframıza geçtik.”