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Cumhurbaşkanına söz verdi, dereceler peşpeşe geldi

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2016 yılında verdiği sözden sonra boksta dünya ikinciliği ile dünya ve Avrupa üçüncülükleri elde eden milli boksör Şennur Demir, şampiyonalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmanın gururunu yaşıyor- Milli boksör Şennur Demir:"Cumhurbaşkanımıza verdiğim o söze kadar, Türkiye derecelerimden başka bir başarım yoktu. O fotoğraf ve Cumhurbaşkanımızın bize olan güveni, gerçekten motive etti"- "Bizim için harcanan her parada, verilen her elbisede tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu düşünüyoruz ve bu bilinçle ringe çıkıyoruz"

20 Aralık 2018 Perşembe 11:35
Cumhurbaşkanına söz verdi, dereceler peşpeşe geldi


BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2016 yılında verdiği sözden sonra boksta dünya ikinciliği ile dünya ve Avrupa üçüncülükleri elde eden milli boksör Şennur Demir, önemli bir çıkış yakaladı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde görevli şube müdürünün tavsiyesiyle 2006 yılında boksa başlayan Şennur Demir (36), katıldığı yarışmalarda Türkiye dereceleri elde edip, 2012 ve 2013'te Türkiye şampiyonu oldu.

Katıldığı bir müsabakada 2013'te ön çapraz bağlarında yaşanan kopma sonrası yaklaşık bir yıl ara veren Şennur, yine 2014'te antrenmanda yaşadığı aynı sakatlık nedeniyle bir yıl daha spordan uzak kaldı.

Uzun bir tedavi sürecinin ardından azmi ve kararlılığıyla boksa devam eden milli sporcu, 2016 yılından itibaren önemli başarılar kazanmaya başladı.


- Şennur: "Spor, hayatımı değiştirdi"


Milli boksör Şennur Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liseden mezun olduktan sonra tekstil fabrikaları ile bazı kurumlarda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve sigarayı bırakmak için 25 yaşında boksa başladığını söyledi.

Daha önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Bartın Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandığını, burada öğrenimini sürdürdürürken, boksta da kendini geliştirdiğini anlatan Şennur, "Sigarayı bırakmak ve spora başlamak hayatımın dönüm noktası oldu." dedi.

Spora ilk başladığında ailesinin haberi olmaması sebebiyle antrenmanlara gizli gittiğini, bir süre sonra il dışında düzenlenecek şampiyonalara katılabilmek için ailesine yalan söylemek zorunda kaldığını anlatan Şennur Demir, "Şampiyonaya gitmeden bir gün önce evde valizimi hazırlamıştım. Annem gitmeme izin vermedi. Babam da, 'Kendini korumayı öğrensin.' diyerek bana destek çıktı. Tokat'taki o şampiyonada Türkiye 3'üncüsü olmuştum. Sonra Türkiye ikinciliği ve ardından Avrupa Birliği Ülkeleri Şampiyonası'nda ikincilik elde ettim. Spor benim hayatımı değiştirdi. Spora başlamasaydım güvenlik görevlisi olarak hayatıma devam ederdim ama ülkeme de böyle hizmet veremezdim. " diye konuştu.

Şennur, 2013 ile 2014'te yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle 2 yıl spordan uzak kaldığını anımsatarak, ailesinin boksu bırakmasını istediğini ancak Türk bayrağını dalgalandırma ve İstiklal Marşı'nı okutma inancıyla çalışmaya devam ettiğini anlattı.


- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafı en büyük anısı


Şennur, 2016'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle verdiği resepsiyona katılmanın ve orada Erdoğan'a boks eldivenlerini giydirerek fotoğraf çektirmenin, hayatındaki en mutlu anlarından biri olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, o yıl Kazakistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılacağını anlattığını ve ülkesini en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanacağının sözünü verdiğini aktaran Şennur Demir, şunları söyledi:

"İlk dünya ile Avrupa derecelerimi Cumhurbaşkanımıza verdiğim söz ve kendisiyle çektirdiğim o fotoğraftan sonra yaptım. O yıl ilk olarak Kazakistan'da dünya 3'üncüsü oldum. Yine aynı yıl Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü oldum. 2017'de İtalya'da Avrupa Birliği Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Bu yıl Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 3'üncü olarak bronz, Hindistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da 2'nci olarak gümüş madalya kazandım. Maçta çok iyi olmama ve bütün otoritelerin benim kazanmam gerektiğini söylemesine rağmen, masada kaybettik. Cumhurbaşkanımıza verdiğim o söze kadar, Türkiye derecelerimden başka bir başarım yoktu. O fotoğraf ve Cumhurbaşkanımızın bize olan güveni, gerçekten motive etti. Dünya şampiyonalarına giderken hep, 'Biz bu ülkeye söz verdik, bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Buradan derece yapmadan dönmemeliyiz.' diyoruz. Devletimizin desteğiyle kamplarda duruyoruz. O paranın tek kuruşu boşa gitsin istemiyoruz. Bizim için harcanan her parada, verilen her elbisede tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu düşünüyoruz ve bu bilinçle ringe çıkıyoruz."

Yüksek hedefleri bulunduğunu ancak başarmanın imkansız olmadığını vurgulayan Şennur, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ringe çıkmak istediğini, 2019'da olimpiyat kotası için puan veren Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlandığını sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:35
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