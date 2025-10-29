Cumhurbaşkanına sevgi seli! Anıtkabir’de Erdoğan Coşkusu
29 Ekim törenlerinde Anıtkabir’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşkulu sloganlarla karşılandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri için Anıtkabir’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda toplanan vatandaşların yoğun sevgisiyle karşılandı. Onlarca kişi hep bir ağızdan “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı.
Ellerinde bayraklarla tören alanını dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı’na sevgi gösterilerinde bulunarak hatıra fotoğrafları çekti, alkışlarla tezahüratta bulundu.
Tarihi güne damga vuran bu anlar, tören atmosferine duygusal bir hava kattı.
