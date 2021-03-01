Cumhurbaşkanına hakaret ve darbe tehdidinde Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, “Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat kararı çıktı

Beraat kararı verildi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılandıkları davada karar çıktı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle yargılanan Gezen ve Akpınar'ın beraat ettiği bildirildi.

Soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ne demişti?

Halk TV yayınında Uğur Dündar'a konuk olan Metin Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." diyerek 'darbe' imasında bulunmuştu. Müjdat Gezen ise "Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil." ifadelerini kullanmıştı.