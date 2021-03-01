  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanına hakaret ve darbe tehdidinde Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat!
Gündem

Cumhurbaşkanına hakaret ve darbe tehdidinde Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat!

Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ederek darbe imasında bulunan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında yargılandıkları davada beraat kararı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 16:23:00 -
Cumhurbaşkanına hakaret ve darbe tehdidinde Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, “Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat kararı çıktı

Beraat kararı verildi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın yargılandıkları davada karar çıktı. 'Cumhurbaşkanına hakaret' gerekçesiyle yargılanan Gezen ve Akpınar'ın beraat ettiği bildirildi.

Soruşturma başlatılmıştı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

 

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen ne demişti?

Halk TV yayınında Uğur Dündar'a konuk olan Metin Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." diyerek 'darbe' imasında bulunmuştu. Müjdat Gezen ise "Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı ertelendi mi? LGS sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
Eğitim

LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS sınavı ertelendi mi? LGS sınav başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak? LGS sınavı ertelenecek mi? soruları LGS lise sınavına girecek öğrenci ve veliler tarafı..
Bölgede gerilim tırmanıyor! Dünyaya duyurdular: İran'ı vurduk
Dünya

Bölgede gerilim tırmanıyor! Dünyaya duyurdular: İran'ı vurduk

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Umman Körfezi'nde kendilerine ait bir gemide yaşanan patlamanın ardından İran güçlerini vurduklarını aç..
Kılıçdaroğlu Saadet'in etkinliğinde Erbakan'a övgüler dizdi! Merhum Hoca'nın o sözleri akıllara geldi
Siyaset

Kılıçdaroğlu Saadet'in etkinliğinde Erbakan'a övgüler dizdi! Merhum Hoca'nın o sözleri akıllara geldi

Saadet Partisi tarafından düzenlenen Necmettin Erbakan'ı anma etkinliğinde kürsüye çıkarak merhuma övgüler dizen Kılıçdaroğlu'nun konuşması,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay