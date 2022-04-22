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Siyaset "Cumhurbaşkanına hakaret serbest olsun" öyle mi? Turgut Kazan duy bunları duy! Heykelin ayağına ip bağlamaya 5 yıl 22 gün
Siyaset

"Cumhurbaşkanına hakaret serbest olsun" öyle mi? Turgut Kazan duy bunları duy! Heykelin ayağına ip bağlamaya 5 yıl 22 gün

Samsun'da bulunan Mustafa Kemal heykelinin ayağına sadece ip bağladığı gerekçesiyle iki kişi, 5 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan bu gelişme "AİHM'in kararı var", "Artık cumhurbaşkanına hakaretten ceza verilemez", "Ceza veren hakimler sorumlu olur" diyerek cumhurbaşkanına hakaret suçunun kaldırılmasını isteyen ve hakaretin düşünce özgürlüğü kapsamına alınmasını isteyen Turgut Kazan ve benzer zihniyettekileri akıllara getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 16:15:00 - 2022-04-22 17:00:14
"Cumhurbaşkanına hakaret serbest olsun" öyle mi? Turgut Kazan duy bunları duy! Heykelin ayağına ip bağlamaya 5 yıl 22 gün

 yeniakit.com.tr 

Samsun'da bulunan Mustafa Kemal heykelinin ayağına ip bağlayan "Celali Rahman Fidan" ve "Batuhan Fidan" adlarındaki kuzenlere yargılandıkları davada 5 yıl 22'şer gün hapis cezası verildi.

Yaşanan bu gelişme geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanına hakaretin cezasız kalmasını isteyen İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan'ın paylaşımını akıllara getirdi.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlarının hapisle cezalandırılmasını ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) referans alan Turgut Kazan, cumhurbaşkanına hakaret suçunun kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanına hakaretten verilen cezaları "insan hakları ihlali" sayan Kazan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"AİHM'nin Şorli kararı kesinleşmiştir. Artık cumhurbaşkanına hakarete ilişkin TCK/299'dan verilen tutuklama ve mahkumiyet kararları mutlaka ihlal sayılacaktır. Ve hükmolunacak tazminat için o karardan sorumlu savcılarla/yargıçlara rücu olasılığı doğacaktır. Bu gerçek bilinmelidir."

Turgut Kazan duy! AİHM duy!

Öte yandan "AİHM'in kararı var", "Artık cumhurbaşkanına hakaretten ceza verilemez", "Ceza veren hakimler sorumlu olur" şeklinde açıklamalar yapan ve Cumhurbaşkanına hakaretin Türk Ceza Kanunu'ndan (TCK) çıkartılmasını isteyen Turgut Kazan'ın Samsun'da heykelin ayağına sadece ip bağlanmasını sonucu verilen cezaya ne diyeceği merak konusu olurken, "Turgut Kazan duy, AİHM duy... Cumhurbaşkanına hakaretin cezası olmasın diyenler bakın heykelin ayağına ip bağlamanın cezası 5 yıl 22 gün" şeklinde yorumlar yapıldı.

 

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