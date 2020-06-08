  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanına hakaret eden meclis üyesi hakkında hapis cezası istemi

Bolu’da, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan CHP’li meclis üyesi Resmiye Kahruman, 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 23:13:49 -
Cumhurbaşkanına hakaret eden meclis üyesi hakkında hapis cezası istemi

Bolu’da, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan CHP’li meclis üyesi Resmiye Kahruman, 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacak.


Bolu’da, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye meclis üyesi seçilen Resmiye Kahruman, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın montajlanmış fotoğraflarını paylaştı. Olay ardından gelen tepkiler üzerine Resmiye Kahruman’ın paylaşımlarını kaldırmasına rağmen, hakkında yapılan şikayet sonrasında Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kahruman hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlaması ile iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunulmasının ardından kabul edildi. “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlaması ile dava açılan Kahruman, 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı