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CumhurbaşkanıErdoğan şubatta sahaya iniyor

Temayül sonrası milletvekilleri ve il başkanlarının görüşü alınacak. Ocak ayı başında adayların açıklanmasının ardından Erdoğan mitinglere başlayacak.

15 Kasım 2018 Perşembe 07:59
CumhurbaşkanıErdoğan şubatta sahaya iniyor

AK Parti'de, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için 5 Kasım’da başlayan aday adaylığı süreci ile ilgili taslak program hazırlandı. İl bazında hazırlanan raporlar üzerinden seçim kampanyası ve stratejisine ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine 5 Kasım’da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuru süresinin uzatılması kararı alındı. Aday adaylığı başvuruları yarın sona ererken; 18 Kasım’da elektronik temayül yoklaması yapılacak. AK Parti’nin hazırladığı sistem sayesinde 18 Kasım Pazar günü saat 10.00-16.00 arasında yapılacak e-temayül sonuçları, analizleriyle birlikte sistemin kapatılmasından yaklaşık yarım saat sonra Erdoğan’ın önüne düşecek. 

Taslak programa göre temayül sonrasında ise AK Parti’de aday belirleme maratonu da başlayacak. AK Parti’de 18 Kasım'da yapılacak teşkilat temayülü ve periyodik olarak anket şirketlerinden gelen verilere partinin seçim bölgelerinde yaptığı çalışmalar da eklenerek rapor hâlinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Genel Merkez tarafından hazırlanan taslak programa göre, temayülün ardından aday adayları hakkında milletvekilleri ve il başkanlarının görüşleri de alınacak.

Adayların belirlenmesinin ardından öncelikle devam edecek mevcut belediye başkanları açıklanacak. Sonrasında ise muhalefetin elinde olan yerlerdeki adaylar kamuoyu ile paylaşılacak. AK Parti’de ocak ayının başı gibi adaylarını açıklanması beklenirken;  şubat ayının ortasında Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya inecek. Erdoğan, her seçimde olduğu gibi son haftasını İstanbul’a ayıracak. İstanbul’un birçok ilçesinde mitingler yapacak.


(Türkiye)
Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 07:59
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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